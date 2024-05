Abandona a su hijo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un desesperado padre de familia denunció ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público la privación ilegal de su menor hijo el cual fue abandonado por su madre biológica dejándolo a cargo de una tía.

Julio César Rivera Martínez, quien dijo ser habitante de la calle Avelino Cadena del barrio El Colorín destacó que señala como responsable de este delito a una fémina de nombre Mariza.

Dijo que hace más de 4 días se separó de su esposa de nombre Samanta Yaqueline, ella decidió abandonar hogar que ambos compartían, llevándose consigo solamente a dos de sus hijos de 6 y 2 años abandonando al bebé de 6 meses de edad.

"Me dijeron que ella está en Saltillo, yo logré contactar a mi hija la más grande y le pregunté por el bebé pero argumentó que no está con ellos, por lo que al investigar me percaté que lo tiene esa señora, la tía, en un domicilio de la calle Anacuas en el fraccionamiento Las Misiones", abundó el desesperado padre de familia.

Agregó el denunciante que, al enterarse de ello, solicitó el apoyo de una patrulla para acudir al inmueble, sin embargo, Mariza no quiso entregar al pequeño.

El ciudadano dijo que posteriormente recibió un mensaje por parte de su ex mujer, manifestándole que el niño ya no se encontraba en esta ciudad sin saber dónde se encuentra.

Cabe señalar el padre de familia recibió un mensaje más donde Mariza le informa que cuenta con un papel firmado por Samanta donde le expresa que se quede con el niño.

"Lo que yo quiero es recuperar a mi hijo pues temo que le pueda pasar algo porque ella no lo va a dejar en buenas manos", destacó el entrevistado.