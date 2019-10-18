Abandonan a migrantes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tres inmigrantes entre ellos dos menores de edad fueron auxiliados por elementos de Fuerza Especializada de Coahuila, luego que fueron abandonados por la persona que los cruzaría al extranjero.

El Instituto Nacional de Migración brindará refugio mientras se hacen los trámites correspondientes.

Abraham Sales originario de Guatemala del municipio de San Rafael Pétzal, comentó que iba en busca del sueño americano ante la difícil situación que se vive en este lugar,

Iba acompañado de su hijo de 17 años y un amigo del mismo municipio, también menor de edad, contactaron con un “coyote”, quien falsamente les prometió los haría cruzar la frontera.

Durante una semana caminaron para poder cruzar la frontera sur y llegar a México, todo el trayecto iban acompañados del “coyote”, sin embargo al llegar a las márgenes del Río Bravo, este decidió abandonarlos a su suerte.

Por aproximadamente un día, los tres centroamericanos caminaron en busca de ayuda, fue hasta que elementos de la Policía Especializada de Coahuila, los encontró a la altura del Ejido El Melón mientras hacían inspecciones del área.

Los centroamericanos fueron trasladados rápidamente a las instalaciones del mando único de la cabecera municipal.

Finalmente, los Guatemaltecos fueron entregados al Instituto Nacional de Migración, hasta el momento no se tienen datos específicos del coyote que abandonó a estas personas.