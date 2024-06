Abarrotan pulga

SABINAS, COAH.- La placita de la Huitrón, se inauguró un 13 de abril del año 2013, en la administración del alcalde Jesús María Montemayor, a petición de los vecinos de esta colonia y de colonias vecina, como lugar de esparcimiento y hoy en día se ve abarrotado de pulgueros los días sábados y domingos.

La plaza de la colonia López Huitrón, en sus inicios contó con suministro e instalación de arbotantes y luminarias, que con el tiempo vándalos fueron quebrando y destruyendo, además de 1,395.00 metros cuadrados de construcción de concreto estampado y pintado, que igual se ha ido modificando con el pasar de los años.

También se instalaron bancas metálicas, las cuales aún existe, tres kit de juegos infantiles, que también se han reinstalado y reparado, contaba con un tablero eléctrico que ya desapareció, y suministros de red eléctrica, así como la rehabilitación de cancha de usos múltiples, esas si aún están intactas. El pasto sintético ya no existe, ni su sistema de riego, en resumen solo queda la instalación de contenedores para que depositen ahí la basura y las bancas.

Vecinos del lugar mencionan que todo comenzó hace unos años, cuando dos personas comenzaron a vender en la placita, colocando sus toldos y mercancía, en un principio no había problema ya que no obstruían el paso de la banqueta, ni de las canchas y juegos; pero hoy en día son más de 40 personas que se apostaron a los alrededores y ya no hay lugar donde caminar con nuestros hijos, hasta los jueguitos están invadidos.

El Sr. Carlos "N", menciona que con la llegada de pandillas a afectado mucho la placita, ya que comenzaron a aventar piedras en los arbotantes y lámparas, quebrándolas y fundiéndose, las cuales ya no existen; también subiéndose a los jueguitos, grafiteando y destruyendolos, aunque cada administración le cambia cosas y tratan de reparar este lugar.

Laura "N", indica que: "Los vendedores que se han apoderado de la placita, y cada vez está peor, no hay lugar ni para estacionar nuestros autos en nuestras propias casas, y hasta la maya ciclónica que esta como bardita está destruida en donde cuelgan sus cosas".

Pide a quien corresponda poner orden, ya que dice no es justo que un lugar que se creó para recreación familiar, sea destruido por personas que ni siquiera viven en la colonia.