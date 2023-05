Abortan en Coahuila más de mil mujeres

SALTILLO, COAH.- Desde el pasado mes de septiembre del año 2021 que se despenalizó la interrupción del embarazo en Coahuila, se han practicado mil 170 abortos a mujeres por decisión propia en todo el Estado; dicha cifra se contabilizó hasta el mes de marzo del 2023.

La Secretaría de Salud en Coahuila informó que se brinda la atención en cada uno de los Hospitales Generales y son alrededor de 40 médicos los que apoyan a las mujeres en su determinación de interrumpir los embarazos; sin embargo, no se cuenta con información específica sobre los motivos que las llevaron a tomar la decisión, ya que aseguran no preguntar para no interferir en su privacidad.

En datos proporcionados por el Doctor Abel de la Garza, responsable de Salud Reproductiva Estatal, las edades son variadas de las mujeres que acuden a los Hospitales Generales para abortar, no sin antes recibir orientación en los módulos que se encuentran de manera permanente en las clínicas; de igual manera, se les valora para que cumplan con los protocolos de tiempo de gestación en el que es posible interrumpir el embarazo.

Como se recordará, en septiembre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, con ello, se invalidó el artículo 196, que planteaba la imposición de la pena de prisión de uno a tres años a la mujer que voluntariamente interrumpiera su embarazo, así como a las personas que le asistieran.

De igual manera, se invalidó el artículo 198, que impedía que la mujer fuera asistida por personal sanitario en un aborto voluntario, y se extendió esta decisión al artículo 199, que criminalizaba el aborto y limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.