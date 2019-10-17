Abren diálogo para compra de carbón

Ciudad de México.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y Manuel Bartlett, Director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras una productiva reunión con productores coahuilenses, abrieron el diálogo para regularizar las compras de carbón.

Entendiendo como prioridad el impacto en la economía de la Región Carbonífera de Coahuila y su gran relevancia en la generación de energía para los hogares e industria del País, Riquelme Solís y Bartlett establecieron el puente para en breve conciliar los intereses y que el flujo del mineral coahuilense continúe como fuente primaria de las carboeléctricas nacionales, representando un punto estratégico nacional.

“Afortunadamente las cosas van por muy buen rumbo, los representantes de productores estuvieron en la mesa para abrir las negociaciones, para establecer ese canal de comunicación tan importante y avanzar en una solución”.

“Ahora sigue mantener ese diálogo para restablecer la compra de carbón a Coahuila. De parte del Gobierno del Estado el compromiso es no sólo abrir el canal, como sucedió hoy, es mantener las condiciones para que continúen las negociaciones”.

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El Director de CFE, por su parte, se mostró altamente receptivo a la comitiva encabezada por Riquelme Solís, en disposición de encontrar la mejor solución para los productores de Coahuila y la operación de las carboeléctricas, para responder a la creciente demanda de energía que requiere tanto la industria como los hogares mexicanos.

Al diálogo convocado hoy por el gobernador Miguel Riquelme y Bartlett, representaron a los productores de carbón de Coahuila, Óscar Fuentes Yáñez, por la UMPC; César Luis Ceniceros, por la UNPC, y Javier Gómez Acuña, por PRODEMI.

Los representantes mineros agradecieron el esfuerzo del Gobernador y la disposición de Bartlett, y esperan llegar pronto a una solución que estabilice sus operaciones y que garantice el abasto de CFE al País.