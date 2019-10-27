Abusa de familia policía de ‘Temo’

Una queja por abuso de autoridad fue hecha públicamente contra la policía del Alcalde Cuauhtémoc Rodríguez, que gozando de impunidad agredió a una familia.

La queja que se hizo viral en Facebook, narra como un matrimonio fue violentado por los “guardianes del orden” la mañana de este domingo.

“Hoy a las 5:30 de la mañana tenía cita en el ISSSTE, para inyectarme, la gente que me conoce sabe que manejo demasiado despacio, me detuvieron seis policías, a bordo de tres patrullas, me golpearon, me humillaron, a pesar de que la enfermera les dijo que tenía cita y que iba a inyectarme”.

“No es posible que entre seis hombres (incluidas dos mujeres), me hayan golpeado, hayan insultado a mi mamá Victoria Cárdenas Dávila, y a mi papá Remeberto Hernández Pérez, no lo dejaban salir del carro, como si fuéramos delincuentes”.

En su reporte Describe que la agresión no solamente fue física, sino psicológica, recibiendo gran cantidad de groserías a las personas adultas mayores, sin importar que ahí se encontraba todo el personal médico, de enfermería y pacientes del ISSSTE.

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“Arrieros somos y en el camino andamos. Hoy te aprovechas de la gente inocente, y la que no nos metemos en problemas”, advierte al Alcalde en su denuncia pública.

Esta publicación se hizo a través de la cuenta del reportero, Gerardo Rico, a los pocos minutos ya tenía más de 250 compartidas y comentarios, donde la ciudadanía aprovechó para hacer extensivas sus quejas contra el mismo Presidente Municipal, que a través de su policía abusa de los ciudadanos.