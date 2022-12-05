Abusa de niño, hombre de 35

NUEVA ROSITA, COAH.- Un menor de 13 años de edad sufrió violencia sexual en manos de su primo de 35, quien fue denunciado ante las autoridades policíacas por parte de la madre del afectado.

Después de la denuncia ante el agente Investigador del Ministerio Público, elementos de la Fiscalía detuvieron al presunto responsable mediante orden de aprehensión permaneciendo en prisión preventiva mientras que finalizan las investigaciones.

Los hechos se registraron hace algunos días, desde el momento en que la madre se percató de lo sucedido decidió denunciar al sujeto que es primo del afectado por abuso sexual.

Las autoridades policíacas no proporcionaron mayor información al respecto con la finalidad de no entorpecer las investigaciones correspondientes.

Ricardo Murga Martínez Agente Investigador del Ministerio Publico manifestó que el presunto responsable fue procesado por el delito de abuso sexual, las averiguaciones continúan al respecto.