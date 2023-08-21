Abusa docente de niña de 12 años

NUEVA ROSITA, COAH.- Un docente de nivel secundaria se encuentra bajo prisión preventiva por el delito de abuso sexual en agravio de una menor de 12 años.

Trascendió que la estudiante tenía una relación de amistad con la familia del maestro de apellido “Ibarra” de acuerdo a información brindada por el delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén argumentando que fueron precisamente familiares de la menor quienes presentaron la denuncia correspondiente.

La investigación sigue su curso en contra del profesor, sin embargo, añadió la autoridad, los hechos no sucedieron cuando el maestro realizaba sus labores, toda vez que aparentemente se registraron en el interior de la vivienda del ahora imputado.

“Lamentablemente es una cuestión de abuso sexual o atentados al pudor en agravio de una niña, por lo cual se integró la denuncia, liberando un mandamiento judicial siendo cumplimentada la orden de aprehensión por lo que el señalado se encuentra en prisión preventiva.