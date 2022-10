Acaba vacunación anticovid a niños de 5 a 11 en Carbonífera

NUEVA ROSITA, COAH. Con éxito concluyó ayer la jornada de vacunación anticovid para menores de 5 a 11 años, miércoles y jueves se aplicó el refuerzo para los niños que contaran con su esquema completo.

Durante el par de días se aplicaron 6 mil 400 dosis del laboratorio Pfizer pediátrico para inmunizar a los menores de edad que recibieron el refuerzo contra el virus, la jornada de vacunación se llevó a cabo en el gimnasio municipal.

David Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número tres, agradeció a los padres de familia por haberse preocupado por la salud de sus hijos llevándolos a recibir el refuerzo contra el covid-19, durante miércoles y jueves.

Agregó Mussi Garza, que están en espera de las próximas fechas para continuar inmunizando a los menores de edad que aun no reciben la vacuna en los cuatro municipios restantes de la Región Carbonífera.

Aun queda población infantil que no fueron vacunadas por no contar con los cinco años cumplidos, cuando se aplicaron la primera y segunda dosis, por lo tanto no aparecían en el sistema por no cumplir con los requisitos solicitados.