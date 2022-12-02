Acaban cursos de urgencias médicas

SABINAS, COAHUILA.-Los cursos de técnicos de urgencias médicas ya concluyeron en la Cruz Roja Sabinas, estos cursos fueron tomados por aproximadamente 18 voluntarios, quienes solo esperarán a que la Coordinación Estatal de la Cruz Roja los certifique por medio de un examen y que acuda a esta ciudad la doctora Mellado, dijo Nicolás Puente González comandante del cuerpo de paramédicos de esta institución.

Manifestó que el examen consta de una parte teórica y otra práctica, deben estar preparados para atender emergencias, este curso se aplica cada dos años a los nuevos integrantes y a quienes ya estén en funciones con el fin de reforzar los conocimientos.

Indico que son pocos elementos ya que con la pandemia hubo una baja en los voluntarios algunos por problemas familiares y otros por el trabajo sin embargo no han dejado de capacitar.

Hizo una invitación a quienes deseen ingresar a la Cruz Roja, externó que solo deben ser mayores de edad, tener vocación y estar dispuestos a donar 10 horas voluntarias por semana y atender a la capacitación donde se les enseñará lo básico hasta que haya otro curso de técnico de urgencias médicas, el próximo será en el mes de marzo de 2023.