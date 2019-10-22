Accederán papás al servicio de guardería

NUEVA ROSITA, COAH.- Por decreto presidencial, los niños de 45 días de nacidos hasta cuatro años de edad, tendrán derecho a guardería en caso de que sean los jefes de hogar quienes coticen bajo el régimen del Seguro Social.

Las guarderías ya no serán privativas de las madres de familia que trabajan y cuenten con asistencia médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, con este beneficio que otorga el Gobierno Federal, los niños podrán contar con su educación inicial sin ningún costo. Cristina Quistiano Lares, directora de la guardería el Reino de la Alegría, informó en exclusiva a LA VOZ, que está iniciativa que tomó el Gobierno Federal, es a raíz de que madres de familia trabajadoras no podían accesar a las guarderías por estar bajo el régimen del ISSSTE y Seguro Popular.

Las inscripciones ya están abiertas para todas las madres de familia que deseen incluir a sus hijos en educación inicial por lo que las interesadas en acudir deben hacerlo en horario de oficina de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

Quistiano Lares agregó, con esta nueva apertura se espera que incremente el número de niños que ingresarán a la guardería, además se cuenta con el personal capacitado y espacio para el cuidado de los pequeños.