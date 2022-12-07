Acecha cristal a los jóvenes

SABINAS, COAHUILA.- Pese a que hay más de 400 casos judicializados por consumo y venta de esta droga llamada “cristal” y otras, la demanda de esta droga sintética se vuelve más popular entre los jóvenes, el delegado regional de la FGE Ulises Ramírez Guillen manifestó que continúan haciendo aseguramientos y detenciones por posesión simple y venta.

Señaló que existe una problemática generalizada en todo el país, por este sentido, no se combate en otros estados pero que en Coahuila se atiende, es uno de los estados que ha realizado aseguramiento de narcóticos.

Recientemente en Nueva Rosita se aseguró un importante cantidad de droga en un domicilio, la cual se pondrá a disposición del ministerio público federal y se han realizado otros aseguramientos.

Ramírez Guillen hizo hincapié que en este rubro de seguridad el estado destaca entre las demás entidades del país, agregó que es un problema social porque mientras haya personas que lo demanden habrá quien lo va a ofertar.

Por otra parte indicó que es un problema de carácter federal, porque la ley que prevee estos delitos es federal, estuvo de acuerdo en que se tiene que atacar.

Destacó que los casos judiciales que siguen, muchos de ellos por posesión simple, los ha tomado un juez de control, se están haciendo cada día aprensiones de quienes han salido y reingresan por que no acatan las disposiciones de la ley.