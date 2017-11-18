Activan operativo en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Corporaciones de Seguridad inician con operativo en centros comerciales, bancos, cajeros y principales calles de la ciudad con motivo del Buen Fin; en este operativo participan Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Policía Investigadora y Fuerza Coahuila y Proximidad Social.

El operativo arrancó de manera oficial en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal ubicada sobre la carretera Múzquiz - Palaú, donde las corporaciones policíacas iniciaron de manera protocolaria con un recorrido por el bulevar y terminando en las puertas de centros comerciales, bancos y cajeros automáticos.

El operativo, según explicó David Alejandro Ramírez Sánchez, se da con la finalidad de tener un cerco de seguridad en las zonas donde se prevé, habrá gente con el interés de realizar compras, y con la intención de inhibir a quienes se dedican a actividades ilícitas.

Por tal motivo ya estamos preparados para detectar cualquier anomalía que se presente en cualquier punto de la ciudad, todas las corporaciones de los tres niveles de gobierno estamos trabajando en coordinación para que la ciudadanía realice sus compras con tranquilidad y con confianza en los centros comerciales a donde acuda e igual algún banco o cajero a sacar dinero para realzar sus compras del Buen Fin.