Acuchilla a su mujer hasta en 10 ocasiones

MINERAL DE PALAU, COAH.- Una mujer se debate entre la vida y la muerte al ser apuñalada hasta en 10 ocasiones a manos de su pareja, hechos registrados la madrugada de ayer en este mineral.

La víctima que logró sobrevivir y ponerse a salvo pidiendo ayuda a sus vecinos fue identificada con el nombre de Cielo Marisol Briseño Monsiváis de 31 años de edad domiciliada en calle Margaritas, sin número.

De acuerdo al diagnóstico de la doctora Gabriela Cuellar, la paciente presenta 10 heridas en la espalda de diferentes profundidades, el estado de salud es grave por lo cual convalece en el Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina”.

Por lo que respecta al presunto responsable, fue identificado con el nombre de Eduardo C (cocinero de Fujikura) el cual ya es buscado por las autoridades policiacas.

Cabe señalar fue Eduardo N ex pareja de Cielo Marisol quien le brindó auxilio a la fémina trasladándola al nosocomio más cercano luego de que la dama caminara varias cuadras hasta llegar al hogar del hombre con el cual compartió vida hace algunos años.

Aún consciente la mujer mencionó que discutió con Eduardo el cual se encontraba alcoholizado sobreviniendo la agresión, horas después de estos hechos el individuo fue arrestado.