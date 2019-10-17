Acuden carboneros con Napoleón Gómez Urrutia

Ciudad de México.- Productores de carbón de Coahuila se reunieron esta tarde con el Senador de Napoleón Gómez Urrutia, quien se comprometió ante los coahuilenses a tratar el tema de la compra del mineral ante la Comisión Federal de Electricidad.

Integrantes de la Unión Nacional de Productores de Carbón AC y la Unión Mexicana de Productores de Carbón AC solicitaron a legislador intervenir en la problemática, que aseguraron, tiene en el colapso económico a la Región Carbonífera de Coahuila.

En un documento entregado al Senador durante su entrevista, los productores locales manifestaron que los municipios integrantes de la zona, como lo son Sabinas, San Juan de Sabinas, Múzquiz, Juárez y Progreso atraviesan por un período de incertidumbre e inestabilidad económica.

Señalaron que ello se debe a que se han dejado de comercializar miles de toneladas de carbón debido a la disminución de las compras por parte de la CFE, que tiene en Nava, Coahuila, las carboeléctricas Carbón I y Carbón II.

LAS PETICIONES

En el escrito entregado a Gómez Urrutia, los carboneros resumieron sus solicitudes cinco puntos: el primero, que el Consejo de Administración de la CFE restablezca el programa social de desarrollo y fortalecimiento de la Región Carbonífera de Coahuila, que fue creado para apoyar a los pequeños productores del mineral en la comercialización de su producción.

En un segundo punto, los productores pidieron que la CFE reactive las compras de carbón de Coahuila en los volúmenes históricos del 33 por ciento del consumo de las citadas centrales carboeléctricas de Nava.

Como tercer punto, propusieron la creación de un fideicomiso tripartita, donde el Gobierno Federal, Gobierno del Estado y lo pequeños productores aporten de igual forma recursos para el desarrollo y la reconversión de la Región Carbonífera a largo plazo.

En cuarto lugar pidieron la ampliación del 50 por ciento del volumen de los contratos vigentes que tiene la Región Carbonífera, con el único fin de dar continuidad comercial a los pequeños productores en lo que resta del año.

En un quinto inciso, los carboneros coahuilenses señalaron que se deben de establecer las compras de carbón para la Región Carbonífera en la modalidad multianual (año 2020, 2021 y 2022).

Lo anterior para generar la estabilidad económica, comercial y social de los habitantes de la misma región y, sobre todo, no perder la continuidad en la venta del producto, respetando la participación de suministro del 33 por ciento del consumo de las carboeléctricas.