Acumula denuncias Agencia de Viajes

NUEVA ROSITA, COAH. Por incumplimiento continúan las denuncias en contra de José Luis Olivo Hernández, representante de la agencia de viajes de la Ruta 23, a través de las redes sociales se denuncian los hechos, tal es el caso de Checo Amaya quien hizo pública su queja.

En las redes sociales se viralizó otra denuncia más en contra de Olivo Hernández, Checo Amaya posteó que pretendía viajar a Playa del Carmen con todos los servicios incluidos con un costo de 14 mil pesos, los cuales entrego en ese momento por medio de transferencia.

El representante de la agencia le indicó que le enviaran mensaje en octubre para pasarle todos los datos de los que iban a viajar, y como era de esperarse respondía, aun así decidieron confiar en el y esperaron hasta diciembre, se la paso dando largas, no enviaba las reservaciones, decía que iba a llamar y no lo hizo.

Por tal motivo le solicitaron el reembolso del dinero que con esfuerzo habían ahorrado , sin embargo Olivo Hernández envió en su representación a la Lic. Sandra Tobías señalando que será en enero cuando les regrese el dinero, cuando la familia del denunciante pensaba viajar en este mes de diciembre.

Para finalizar recomendó Checo Amaya no confiar en el representante de la agencia de viajes Ruta 23 y sugirió cancelar sus viajes, lo más probable es que no les cumplan lo que prometen.