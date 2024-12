Acusan a beisbolista dominicano de estafa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El docente Jesús Mata, instructor deportivo, denunció públicamente a un beisbolista dominicano de "estafar" a varias personas prometiéndoles incluir a sus hijos en visorias que realizarían en República Dominicana no sin antes pagarle ciertas cantidades económicas para el viaje que realizarían, pero la fecha jamás se concretó.

"Nos dijo que había que hacer diversos trámites, esto fue hace un año aproximadamente, el detalle es que nos enteramos que dicha persona cuenta con un negro historial en su haber, al estafar a más gente".

Destacó el docente que ellos cumplieron, pagando ciertas cantidades económicas que el beisbolista les pidió y, a la mera hora cuando quisieron viajar a Republica Dominicana, ocurrieron algunos detalles que no les parecieron.

Durante el transcurso, no dejaron de entrenar, todo el viaje ya estaba pagado, pero, nunca se nos dio la oportunidad de viajar dado a que él estaba haciendo otras cosas que no debió hacer como no pagar el boleto de avión, no reservar el hotel supuestamente involucrando a una organización.

"Ahora lo que queremos es que nos regrese el total de dinero que le dimos, reconociendo el instructor que Junior si les ha regresado parte del recurso, pero no en su totalidad, -de eso ya pasó un año-, tenemos un grupo y le decimos que lo único que debe hacer es pagar" pues no se vale que siga ilusionando a tanto pelotero y no los lleve a las visorias, inclusive esto ha ocurrido en otros Estados de la República, abundó el ciudadano.

Agregó que el último pago que les dio a los afectados del Municipio fue el año pasado en mayo o junio argumentando que no quieren a este tipo de personas en esta localidad convocando e ilusionando a más niños.