Adicción detona suicidios

SABINAS, COAHUILA.-Como primer causa en la mayoría de los suicidios ocurridos en el presente año en la región carbonífera se encuentra el consumo de drogas, es un detonante para que esto ocurra dijo la abogada Thelma Lizeth Pecina coordinadora de ministerios públicos en la región carbonífera, en el presente año se han suicidado 34 personas en la región la mayoría hombres.

Es una cifra significativa dado que en el año 2021 la cifra de personas que se quitaron la vida fue de 21, en 2020 la cifra fue mayor con 29 casos y en 2019 se presentaron 18 suicidios.

En el presente año la mayor cantidad de personas que decidieron salir por la puerta falsa fueron en el municipio de Múzquiz considerando que en la cabecera se presentaron 5 casos, en Minas de Barroterán 8 personas y en Villa de Esperanzas 1, en Sabinas 10 personas y el resto en San Juan de Sabinas.

La licenciada Pecina sostiene que el mayor detonante que han encontrado es el consumo de enervantes, porque las personas no hayan la salida y en segundo lugar se encuentra el tema sentimental y la depresión, dijo es muy triste escuchar a la familia decir, que no sabían cómo se sentía la persona que tomó la fatal determinación.

Por parte de la Fiscalía General del Estado se han estado llevando a cabo algunas conferencias y platicas en San Juan de Sabinas en donde participan algunos psicólogos, para informar a la ciudadanía respecto a algunos comportamientos a considerar.

La gente no alcanza a darse cuenta de los problemas que traen los demás, como las adicciones y depresiones, se pretende llevar estas pláticas a todos los municipios abordar más estos temas en localidades pequeñas, para evitar que siga aumentando la cifra de suicidios, coordinar con el DIF Municipal, autoridades, empresas, porque es muy lamentable acudir a un evento de esta naturaleza y ver el sufrimiento de la familia.