Adicto se creía africano

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un llamado a la guardia de seguridad pública por la presencia de lo que parecía un migrante proveniente de África en el barrio “El Aguacate”, movilizó a las autoridades municipales, quienes de inmediato acudieron al sector.

Elementos del mando único se presentaron sobre la calle 5 de febrero cruce con Morelos, para controlar la situación donde una persona con aspecto africano se encontraba alterando el orden público, por lo que vecinos del lugar solicitaron la presencia de los uniformados.

Al arribar al lugar procedieron a asegurar a la persona, para trasladarlo a las instalaciones de la guardia de seguridad pública; estando en el lugar, el acusado manifestó no ser ningún migrante, destacando tener antecedentes de detención en el mismo lugar, procediendo a identificarse como “El Javy”.

Gran sorpresa ocasionó a los elementos de seguridad pública, cuando el aparente migrante explicó que sin motivo alguno, decidió pintar su piel, con color fiel; al proceder a despintar su cara quedó al descubierto el rostro del joven, siendo identificado por los oficiales.

Cabe hacer mención que este sujeto es conocido por consumir diversas sustancias tóxicas, por lo que cuenta con antecedentes por diversas violaciones a la ley.