Afecta a mujeres su bajo salario

SABINAS, COAHUILA.-Los hombres en promedio ganan 21.4 por ciento más que las mujeres en Coahuila, esto afecta al momento de solicitar un crédito Infonavit pues disminuyen las posibilidades de adquirir una mejor vivienda, esto fue dado a conocer por la delegación estatal de este instituto.

Puso como ejemplo el caso de un hombre que goza de un salario diario de 502.87 pesos mientras que su compañera mujer devenga 398.37 pesos, no se diga a quienes tienen sueldos menores, sus posibilidades también lo son.

Con estos montos de sueldos el hombre podría acceder a un crédito de poco más de 598 mil, mientras que para las mujeres un poco más de 376 mil.

Sin embargo de acuerdo a este estudio, las mujeres son mejores pagadoras de sus créditos puesto que representan solo el 6.25 por ciento de la cartera vencida mientras que los hombres son el 9.28 por ciento de los 299,031 créditos vigentes en el estado de Coahuila.

Por lo tanto las mujeres terminan de liquidar su crédito en poco mas de 9 años mientras que los hombres en casi 14 años, todos estos datos son muy reveladores pues nos dan una idea de la accesibilidad de una mujer para salir adelante y contar con una vivienda.