Afecta al sector hotelero posponer Feria Santa Rosa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La cancelación de la Feria Santa Rosa de Lima durante este mes de agosto claro que afecta al sector hotelero puesto que los paisanos que radican en la Unión Americana estaban al pendiente del anuncio y la realización de estos festejos anuales a los cuales asisten año con año, sin embargo, en esta ocasión, decidieron no arribar al Pueblo Mágico.

El ingeniero Carlos Castro Garza, propietario del Hotel San Carlos, dio a conocer lo anterior a LA VOZ, manifestando que cuando se anunciaba la cartelera, los turistas y paisanos comenzaban a llegar a la cabecera municipal.

Dijo que la feria Santa Rosa es y seguirá siendo lo fuerte de las fiestas de Múzquiz, aunado a las festividades de la patrona Santa Rosa de Lima y es cuando comienzan las familias foráneas a hacer reservaciones en el sector hotelero.

Sin embargo, como este año no se anunció nada, pues esto sí que afecta la economía de nuestro sector, abundó el ingeniero muzquense quien cuenta con un gran número de habitaciones en su hotel, con las mejores instalaciones y la mejor atención en hospedaje, negocio situado sobre la calle Presidente Juárez muy cerca del Centro Histórico.

Agregó que, un paisano conocido se comunicó con él, preguntándole si habría Feria o no, pero la contestación fue que no se sabía nada al respecto, pues no se le dio difusión a nada, ante lo cual, los muzquenses que residen en la Unión Americana decidieron no asistir a esta localidad, se trata de foráneos que se trasladarían a este Municipio para pasar estos días en sana convivencia familiar.

Castro Garza destacó que, regularmente algunos 1000 paisanos son los que arriban en estas fechas a la cabecera municipal, solicitando la atención de los hoteles locales.

"En realidad no tenemos un registro de turistas que arriban en estas fechas a la cabecera municipal, pero sí es considerable el número de familias", abundó.

Finalmente externó que, en alguna ocasión se pospuso la feria pero, solo por algunos días ante la presencia de lluvias, sin embargo, cancelar totalmente así hasta octubre o hasta nuevo aviso nunca antes había ocurrido.