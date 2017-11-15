Afina detalles para toma de protesta

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Agradezco la invitación que me hicieron los compañeros del ejido La Cuchilla para estar presente en la visita del gobernador Rubén Moreira y ser testigo de la entrega de apoyos a nivel estatal, informó Luis Alejandra Santos Cadena presidenta electa de este municipio.

Por este medio aprovecho para darle las gracias al señor Gobernador y un merecido reconocimiento, ha sido un gran gobernador muy cercano a la gente, que se preocupó siempre en todas las áreas y sobre todo en el área del campo.

Por otra parte, indicó que se sigue preparando y reuniendo con todos los círculos y personas que quieran platicar con ella, estoy a disposición indicó, de toda idea y propuesta para trabajar el día 1º de enero del próximo año; para que nuestro municipio siga brillando y siga recibiendo todo lo que se le corresponda.

Siempre dije en campaña y lo vuelvo a repetir, seré una alcaldesa cercana a la gente, una servidora porque así me confirieron su confianza y todos los que estén ahí conmigo para serviles y estar atentas a sus necesidades.

Será un honor para mí, por este medio decirles gracias por ese apoyo, no quebrantaré la confianza depositada en mí, es palabra de mujer porque así lo prometí y así lo voy a hacer.