Agradece familia apoyo de Tania

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras el incendio registrado en el domicilio que habita Yadira López Guerrero, situado sobre la calle Victoria Número 905 de la colonia Fonasol, la mujer intenta salir adelante junto a sus hijas y sus padres.

“El siniestro sobrevino el pasado 25 de diciembre, nosotros nos encontrábamos en Sabinas, de hecho, ya veníamos a Múzquiz cuando nos avisaron que el domicilio estaba incendiándose”, resaltó la mujer empleada de una maquiladora.

Expresó a su vez que fue su madre quien se descontroló al observar lo ocurrido pues pensaba que harían ante las condiciones del hogar.

Una de las recamaras del domicilio marcado con el número 905 terminó envuelta en llamas. Diversos muebles y ropa perdieron los inquilinos del hogar. Expresó Yadira López Guerrero.

Afortunadamente expresa Yadira, aún existen personas buenas en este mundo, pues no nos esperábamos que llegara a esta casa la señora Elsa Mendoza, directora de Desarrollo Social Municipal manifestándonos que de parte de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, nos ayudarían proporcionándonos enseres domésticos.

Agrega que recibieron colchones, un refrigerador, una parilla y lo necesario para la vivienda además por parte de la población recibieron cobijas, prendas de vestir para esta temporada invernal y algunos otros beneficios.

“Esto lo agradecemos infinitamente pues no hay con qué pagar tanta ayuda resaltó el ama de casa la cual expresa el fuego comenzó en su habitación perdiendo un peinador, una cama, ropa, documentos, las mochilas de sus hijas”, entre otras pertenencias.

Hoy solo agradece a Dios el no haber estado en su hogar junto con su familia cuando sobrevino el incendio pues otra historia sería, manifestando que solo espera sacar adelante a sus padres e hijas.