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Coahuila

Agradece Manolo a Acuñenses

Es ahí donde inicia gira de agradecimiento.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 20 junio, 2023 - 11:20 p.m.
Agradece Manolo a Acuñenses
Ante miles de acuñenses el Gobernador electo Manolo Jiménez les dio las gracias por el triunfo.

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de reafirmar con la ciudadanía  su compromiso de trabajar por un mejor Coahuila, el gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, inició en Acuña su gira del agradecimiento con todas las y los coahuilenses que confiaron en su proyecto.

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Agradece Manolo a Acuñenses
Destacó que hubo 765 mil 979 votos a su favor, una cifra histórica.
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Se comprometió a cumplir sus compromisos de campaña a lo largo de su gobierno.
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Los Ángeles Azules enmarcaron este festejo.

Jiménez Salinas señaló que gobernará para toda la población e hizo un llamado a la unidad entre quienes votaron por él y por otras opciones, teniendo como punto de encuentro que le vaya bien a Coahuila.

Con un baile popular al que se dieron cita miles de habitantes de Acuña, Jiménez y Zaragoza, el gobernador electo agregó que en breve iniciarán las reuniones de diagnóstico con el equipo del actual gobierno, y que trabajará para continuar con lo bueno que se tiene en Coahuila, así como innovar y cambiar lo que haya que mejorar.

Finalmente, señaló que volverá a recorrer todas las regiones del estado para continuar agradeciendo la votación histórica de 765 mil 979 sufragios, los cuales honrará cumpliendo todos sus compromisos de campaña.

 

  • Agradece Manolo a Acuñenses

    Destacó que hubo 765 mil 979 votos a su favor, una cifra histórica.

  • Agradece Manolo a Acuñenses

    Se comprometió a cumplir sus compromisos de campaña a lo largo de su gobierno.

  • Agradece Manolo a Acuñenses

    Los Ángeles Azules enmarcaron este festejo.

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