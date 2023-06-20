Agradece Manolo a Acuñenses

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de reafirmar con la ciudadanía su compromiso de trabajar por un mejor Coahuila, el gobernador electo, Manolo Jiménez Salinas, inició en Acuña su gira del agradecimiento con todas las y los coahuilenses que confiaron en su proyecto.

1 / 3 Destacó que hubo 765 mil 979 votos a su favor, una cifra histórica. 2 / 3 Se comprometió a cumplir sus compromisos de campaña a lo largo de su gobierno. 3 / 3 Los Ángeles Azules enmarcaron este festejo. ❮❯

Jiménez Salinas señaló que gobernará para toda la población e hizo un llamado a la unidad entre quienes votaron por él y por otras opciones, teniendo como punto de encuentro que le vaya bien a Coahuila.

Con un baile popular al que se dieron cita miles de habitantes de Acuña, Jiménez y Zaragoza, el gobernador electo agregó que en breve iniciarán las reuniones de diagnóstico con el equipo del actual gobierno, y que trabajará para continuar con lo bueno que se tiene en Coahuila, así como innovar y cambiar lo que haya que mejorar.

Finalmente, señaló que volverá a recorrer todas las regiones del estado para continuar agradeciendo la votación histórica de 765 mil 979 sufragios, los cuales honrará cumpliendo todos sus compromisos de campaña.