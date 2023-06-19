Agradecen a Tony Flores

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Habitantes de varios sectores de la cabecera municipal del Pueblo Mágico de Múzquiz, agradecieron al empresario muzquense Antonio Flores Guerra por el suministro de agua potable que les está enviando sus hogares.

Una pipa que transporta 45 mil litros de vital líquido, se desplaza a las viviendas de la colonia Infonavit-Reforma, Colonia Oasis del Norte, Fonhasol, 28 de noviembre y Morelos para distribuir equitativamente vital líquido entre las familias.

1 / 2 Sin distinción de colores, Tony Flores apoya a todo el Municipio de Múzquiz. 2 / 2 Los habitantes agradecen apoyo del Diputado Local Electo. ❮❯

Cabe señalar el pasado fin de semana, el empresario giró instrucciones para llegar también a la comunidad de la Villa de Esperanzas, recorriendo cada uno de los barrios para llevar el suministro a quienes lo estaban demandando tras un desperfecto que se presentó en la tubería general de SIMAS.

Flores Guerra, sin distinción de colores se comprometió a brindar la ayuda a las familias del Municipio de Múzquiz, cumpliendo su palabra a cabalidad lo cual fue reconocido por las familias que residen en el Pueblo Mágico quienes agradecieron la labor humanitaria realizada por el ahora diputado local electo por el III Distrito Electoral en el Congreso del Estado de Coahuila.