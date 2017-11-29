Agradecen apoyo de empresario

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Padres de familia, maestros y alumnos de la escuela primaria José María Morelos agradecen al empresario Fernando Mendoza por las obras de rehabilitación que se están ejecutando en el plantel educativo.

El profesor Fernando García Chávez director de la escuela señaló que desde que este plantel fue adoptado por el empresario se han registrado infinidad de cambios en infraestructura principalmente.

También se reparó todo el cableado eléctrico, la reparación de sanitarios, pintura e impermeabilización con una inversión superior a los 50 mil pesos.

El empresario Fernando Mendoza al inicio del ciclo escolar adoptó la escuela que por cierto le faltaban infinidad de detalles en infraestructura y se comprometió apoyarlos para mejorar la calidad del plantel.

El entrevistado señaló que gracias a este importante apoyo otorgado por este empresario las madres de familia ya no se preocupan por las malas condiciones en que se encontraba todo el cableado eléctrico temían que sus hijos sufrieran alguna descarga eléctrica que afortunadamente no se registró.