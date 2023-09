Agradecen apoyo de Tania Flores: Tuzos Veteranos de Palaú van a Puerto, Arturo, Tx.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Integrantes del equipo de Beisbol Tuzos de Palaú (veteranos), agradecieron el apoyo recibido a través de la administración municipal 2022-2024 que encabeza la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra al otorgarles como distintivo las playeras personalizadas que habrán de utilizar en el 11º. Campeonato de Veteranos de la Liga Cuatro Ases teniendo como sede la ciudad de Puerto Arturo, Texas.

Raúl Javier Hernández Cardona expresó que son 22 los integrantes en este equipo con trayectoria de más de 30 años participando en esta disciplina deportiva, obteniendo siempre el apoyo por parte de la familia Flores Guerra.

Señaló que en cada torneo al cual asisten obtienen primeros lugares y en esta ocasión no será la excepción por lo cual señaló siempre lo he dicho -no somos los mejores pero sí los número 1-.

Agregó que los días 2 y 3 de septiembre jugarán contra el equipo de San Antonio, Texas en punto de las 10:30 am ante lo cual invitan a los connacionales a que acudan a apoyarlos en dicho torneo.

Cabe señalar, fue la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Marielena Guerra quien hizo entrega del apoyo a los deportistas del mineral de Palaú.