Agradecen apoyo del alcalde Luis Santos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estamos muy contentos con los resultados, todo esto gracias al apoyo que nos brinda el alcalde Luis Fernando Santos Flores para todos los detalles que van surgiendo en este evento, ya lo llevamos al Auditorio Municipal y tenemos un excelente escenario gracias al señor Mario Leija, informó Pedro Maltos, director de Cultura Municipal.

Estamos avanzando normalmente semana tras semana, ya tuvimos nuestra primera eliminatoria, ya los couches cuentan con varios participantes y esta próxima semana ya se conforman los equipos completos y todos los muchachos están muy contentos, muy entusiasmados y a gente también.

Agregó que se ha tenido lleno estas dos semanas pasadas que se efectuaron en el auditorio y seguimos invitando para este próximo domingo 12 a las ocho de la noche a toda la ciudadanía para que disfruten este bonito evento, es totalmente gratuito, es un ambiente familiar y la única intención es apoyar el talento de estos muchachos de nuestro Municipio y que tengan un espacio de esparcimiento para las familias.