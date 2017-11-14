Agradecen campesinos apoyos del Gobernador

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- “Estamos muy contentos con la entrega de recursos que les proporcionó el gobernador de estado Rubén Moreira Valdés del programa Municipalizado del nuestro municipio, por lo cual agradecemos su buena disposición de apoyar con todos los recursos necesarios que le solicitó nuestro alcalde Luis Santos”, informó Alfredo Jiménez Morales, director de Desarrollo Rural del municipio de Múzquiz.

También agradecemos a Alfio Vega de la Peña que siempre estuvo consciente de las necesidades del campo que son muchas y pusieron toda su decisión de apoyar a todos los productores de Múzquiz, ya que en administraciones anteriores no rebasaban a 6 o 7 proyectos y hoy en esta administración hemos llegado en algunas ocasiones hasta 75 proyectos.

En este año entregamos más de 30 proyectos, por lo cual me permito a nombre de todos los productores de todo el municipio dar el agradecimiento a Rubén Moreira y para los ejidatarios les hago la recomendación que no dejen de estar cumpliendo los requisitos que se necesitan para poder solicitar un proyecto y no dejen de asistir a la ventanilla de Desarrollo Social para que sean partícipes de las mejoras para sus predios, para que sea mejor su producción, y siempre hacer más funcional un predio lo hace más productivo.