Ahorran 274 mdp con Oficina Verde

SALTILLO, COAH.- Coahuila promueve con determinación el ahorro y el buen uso de insumos en centros laborales (gubernamentales, educativos o del sector privado), que conllevan al cuidado/protección del medio ambiente a través del programa “Oficina Verde”, que generó ahorros por el orden de los 274 millones de pesos en los últimos cinco años, informó Eglantina Canales Gutiérrez, titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila.

Aseveró que el gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís, a través de la dependencia a su cargo y en coordinación con autoridades de los 38 Ayuntamientos, instituciones educativas –de todos los niveles--, sector privado y organismos de la sociedad civil, lleva a cabo exitosamente el programa.

“Su principal objetivo”, recordó, “es generar ahorros y disminución de insumos en sus oficinas para convertirlas en responsables y amigables con el entorno y el medio ambiente”.

En reciprocidad con instituciones públicas, privadas y educativas, que cumplen con las disposiciones de “Oficina Verde”, agregó, la Secretaría de Medio Ambiente les entrega reconocimientos a través de las constancias correspondientes.

En los últimos cinco años, en coordinación con enlaces e integrantes de los Comités Ambientales, 263 organismos cumplieron con el programa, de los cuales 85 forman parte del sector gubernamental.

Otros 48 son empresas; 130 instituciones educativas y dos más que forman parte de la sociedad civil, añadió.

El capital humano que participa activamente en la estrategia, añadió Canales Gutiérrez, suma a la fecha 29 mil 339 colaborares distribuidos en los centros laborales de todo el estado.

Con su esfuerzo y dedicación, “Oficina Verde” registra en lo que va de la Administración estatal ahorros en el consumo de energía eléctrica por el orden de los 141 mil 998 megavatios (MW).

En paralelo, se dejaron de emitir al medio ambiente más de 94 mil toneladas de gases de efecto invernadero, agregó la servidora pública estatal.