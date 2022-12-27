Ajustan precios restauranteros

SABINAS, COAHUILA.- Aun cuando están cerrando bien el año por el incremento de comensales en sus restaurantes, el empresario restaurantero Jesús Alemán sabe que el próximo año vendrá un incremento al salario de los trabajadores de un 20 por ciento y ellos tendrán que ajustar sus precios para poder sostenerse.

A pesar de la pandemia y crisis del carbón en años pasados los restaurantes crecieron y se abrieron más sucursales, el empresario dijo que ya conoce las fechas y sabe que en enero bajarán las ventas y se incrementaran los costos, sin embargo confía en que sorteara esos embates.

Sin embargo, reconoció que no podrán aumentar mucho los precios porque la gente ya trae su presupuesto, porque tienen clientes tanto de media baja, mediana situación, clientes que les gusta el concepto y que sabemos tenemos buena aceptación dijo el empresario.

Señaló que tiene buenos proyectos para el 2023, esperan que venga bien el año, y “para atrás ni para agarrar vuelo”, parafraseó.

Externó que la familia Alemán está unida para atender todas las sucursales y tienen presencia para resolver cualquier inconformidad de los clientes.

En cuanto a los trabajadores dijo acataran el aumento al salario mínimo del 20 por ciento pero sin despedir a nadie, pues ni en la pandemia lo hicieron, hablaron con los trabajadores y se mantuvieron porque no es fácil despedir a nadie.