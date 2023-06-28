Alarma muerte de sexagenario

NUEVA ROSITA, COAH-. La muerte de un sexagenario movilizó a los cuerpos de salud al igual que a los elementos de la policía preventiva quienes acudieron al llamado para investigar los hechos.

El cuerpo del comerciante que llevaba por nombre David de 60 años de edad, fue localizado en su domicilio ubicado en la calle Napoleón Gómez Sada de la colonia 11 de Julio al parecer su muerte fue natural.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se constituyeron al lugar de los hechos para iniciar las averiguaciones correspondientes sobre la muerte de esta persona que era muy conocido por sus vecinos.

La titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico acudió al domicilio ya señalado, posteriormente ordenó el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro, mientras que los cuerpos de auxilio se retiraron del lugar al ver que su presencia ya no era necesaria.

Todo hace suponer que el hoy occiso falleció víctima de un infarto agudo al miocardio, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de una conocida funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.