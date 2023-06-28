Alarma número de abuelos abandonados

Alarmante es el número de abuelos en abandono, los cuales incluso son dejados en el exterior del albergue de Francisco "Homy" Vielma para que ahí les brinden la atención, el cariño y el respeto que sus familias no les dan.

Juan Francisco dijo que diariamente recoge entre 2 y 4 abuelos en la calle, los cuales están expuestos a las altas temperaturas que imperan en la entidad, lo que genera que la mayoría de ellos lleguen enfermos o con complicaciones propias de los padecimientos crónico degenerativos que padecen de forma previa.

Dijo que lo alarmante y triste de esta situación es ver cómo los mismos familiares acuden a su albergue para "entregarlos" ya que aun teniendo las posibilidades económicas no quieren hacerse cargo de ellos, pues muchos requieren atención especial ya que por la edad se hacen pipí y popó, situaciones con las que los hijos no quieren lidiar.

Homy Vielma dijo que el pasado martes encontró a “Fernando" quien fue atropellado en la calle e inmediatamente lo llevó a consulta y de ahí al albergue para su atención, mientras que este miércoles encontró al señor Leonardo González quien se encontraba tirado en una banqueta de la colonia el pueblo, posiblemente sufrió una caída y ya no pudo levantarse, sin embargo la familia se comunicó y acudió por él, ya que había salido sin que se dieran cuentan.

"Necesitamos que la gente tenga más empatía y amor por los adultos mayores ya que no es justo que los abandonen como animalitos en la calle cuando ellos tienen sentimientos y mucho amor que dar, a veces no tengo lo suficiente para alimentos y medicamentos pero sin duda hago todo mi esfuerzo para tenerlos conmigo y brindarles ese respeto que su familia les negó”.