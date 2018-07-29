Alerta Canaco billetes falsos

NUEVA ROSITA COAH.- Autoridades de Canaco resaltan la importancia de dedicar suficiente atención a la verificación del efectivo que se percibe, luego de que ya se están registrando casos de billetes apócrifos.

Circulan billetes falsos en la zona comercial de Nueva Rosita, expresó la señora Rosa Gloria de Arteaga, Directora Administrativa de la Cámara de Comercio ya que hace varios días se reportó que un ciudadano recibió un billete con valor de 200 pesos, el cual resultó ser falso.

Debido a este reporte, la Canaco inició una profunda investigación con el ciudadano y dónde se dio el billete, por lo que se determinó que se trataba una “ola” de billetes falsos por toda la Zona Centro de Nueva Rosita.

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Rosa Gloria de Arteaga directora administrativa de Canaco.

Se dijo que los billetes más falsificados son los de valor de 50, 100 y 200 pesos, reiteró la Directora Administrativa, al hacer hincapié de la efectividad que tienen los plumones para rayar los billetes y comprobar su veracidad.

“En el presente mes aumentan las ventas hasta en un 25 por ciento derivado de las vacaciones y regreso a clases porque hay mayor circulante, es necesario que los compañeros se tomen un poco de su tiempo al momento de recibir el efectivo, de esta forma evitan ser estafados”, comentó.

Puntualizo que si se carece de las herramientas para su comprobación, algunos métodos rápidos y eficientes es palpar el relieve con el que cuenta el billete, así como pasarlos por una hoja en blanco y comprobar que no dejen mancha de la tinta.