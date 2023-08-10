Alerta IMSS por onda de calor

El fenómeno conocido como “canícula” concluirá este viernes 11 de agosto, sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Coahuila llama a no descuidar las acciones para evitar daños a la salud por insolación, deshidrataciones, enfermedades de la piel, descompensación y golpes de calor ante la presencia constante de altas temperaturas en diferentes regiones del estado.

La coordinadora clínica de Investigación y Educación en Salud de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 82 en Saltillo, doctora Laura Lucía Sarmiento Rodríguez, explicó que aunque la canícula es conocido como el período en el que la intensidad del calor incrementa, los días con sol intenso persistirán, por lo que es necesario continuar con el uso diario de bloqueador, mantener la hidratación constante, procurar las sombras y evitar las actividades al aire libre entre las 11 y las 18 horas.

Derivado de lo anterior, se exhorta a las personas con mayor riesgo de sufrir afectaciones, que son quienes padecen enfermedades crónico degenerativas, bebés y adultos mayores, así como a quienes laboran a la intemperie a extremar precauciones.

De igual forma se debe considerar el cuidado de los alimentos, ya que la descomposición de éstos se acelera si no son debidamente resguardados y al ingerirse en esas condiciones, puede ocasionar enfermedades gastrointestinales, que fácilmente pueden llevar a una deshidratación.

Esta información cobra relevancia para los habitantes de las regiones Centro, Norte y Laguna, donde el calor es más intenso.

La especialista en medicina familiar señaló que otras de las consecuencias de la exposición indiscriminada al sol son las enfermedades de la piel, incluso cáncer, por lo que se sugiere el uso regular de bloqueador, sombrero, gorra, sombrilla y de preferencia blusas y camisas de manga larga.

En las unidades médicas del Seguro Social se continúa priorizando la atención a situaciones de esta índole, por lo que ante cualquier sospecha de golpe de calor se exhorta a solicitar atención médica inmediata.