Alertan por ‘Choking Game’

NUEVA ROSITA COAH.- Los retos de moda en redes sociales resultan altamente peligrosos para los jóvenes adolescentes que los practican solo para llamar la atención de la sociedad, el famoso “Choking Game” es uno de los tantos juegos donde casi se practica el suicidio.

“Choking Game”, una reto que se viraliza en redes sociales y por WhatsApp, que consiste en lograr la sensación de desvanecimiento gracias a la asfixia provocada por colgarse de una cuerda, por lo que la coordinadora y psicóloga del Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), Irasema Martínez Salazar, alienta a los padres a prestar más atención en sus hijos.

Irasema Martínez Salazar, psicóloga de CAIF Municipal.

Dijo que analizando el comportamiento de los jóvenes se lleva a la conclusión de que este tipo de retos se hacen más por tener el reconocimiento de la gente y obtener “likes” para así hacer viral sus videos.

Destacó que este comportamiento es muy grave y altamente peligroso así como para los padres de familia frustrante, ya que los jóvenes se muestran atentos a este tipo de situaciones que se ponen de moda en Internet, por lo que lleva a los adolescentes a participar y poner en riesgo su vida o terminar en el suicidio.

Mencionó que en el municipio de San Juan de sabinas hasta el momento no se a presentado ningún caso de “Choking Game” pero si de “Sexting” que es tomarse fotos desnudos o semidesnudos y difundirlas entre la sociedad.

Por último invitó a todos los padres de familia a mostrarse atentos, orientar, cuidar redes sociales, amistades, comportamientos, necesidades y prepararse para la adolescencia que se vive en la actualidad.

"Choking Game' es un reto de sentir sensación de ahorcamiento hasta lograr desvanecer".