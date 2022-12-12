Alistan cursos en Escuela Normal

NUEVA ROSITA, COAH.- Al valorar la importancia de que los estudiantes de la Escuela Normal Experimental asistan a los cursos de primer respondiente, considerando que puede ocurrir algún accidente con los pequeños en el aula y ellos deben estar preparados para responder a cualquier urgencia.

El director de este plantel en San Juan de Sabinas, Gabriel Antonio Mares Meza, dijo que “esto es algo que veníamos proyectando desde hace tiempo; en algún momento maestros de la institución recibieron este curso- taller en la ciudad de Saltillo y esta vez, a través de la Secretaría de Salud en la Región Carbonífera, aprovechamos esta oportunidad para que los alumnos lleven una capacitación en algo que, si bien no va del todo relacionado con la educación, sí es de gran ayuda”.

Dijo que en el momento en que ellos regresen a sus escuelas de práctica y ya como docentes, licenciados en educación primaria les pueden servir en caso de algún accidente; “en este aprendizaje la Escuela Normal Experimental participa con un total de 90 estudiantes y confiamos en que esto reditúe en favor de cada uno de ellos.

"Yo tuve la suerte de trabajar 20 años en educación preescolar y veía la cantidad de accidentes que se presentan con los niños y siempre es importante que los docentes tengan nociones de primeros auxilios para poder atender la necesidad en el momento en que sucede y, si es necesario, hasta en un momento dado el traslado de los niños a una institución de salud y saber hasta eso cuándo y cómo trasladarlos”.