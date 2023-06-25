Alistan en Palaú “Mis Vacaciones”

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Ya todo está listo para poner en marcha el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca” así lo expresó a LA VOZ Akiko Yamamoto.

La encargada de la sala de investigación “Profesora, Albina Aranda” ubicada en este mineral, dio a conocer lo anterior, añadiendo que dichas actividades se llevarán a cabo el próximo 10 de julio y concluirán el 11 de agosto del presente año.

Son 5 talleres los cuales se realizarán en cinco semanas, los temas a desarrollar son “Paleta de Colores”, “Melodía de Cine”, “Sumándonos al Cambio”, “Gariballezca” y “Dos Lobos, Un Grillo y Más”.

Destacó que podrán inscribirse niños y niñas en edades de 6 a 12 años, preferentemente que ya escriban y empiecen a leer, no se les solicitará material alguno puesto que todo será proporcionado por el ayuntamiento de Múzquiz.

En esta comunidad habrán de trabajar de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía destacó la entrevistada argumentando que como máximo podrán registrar a 25 niños dado a la ola de calor que se presenta ante lo cual esperan sea en esta semana cuando los menores de edad acudan acompañados de sus padres a inscribirse.