Amenaza niña con acuchillar a alumno

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una preocupada madre de familia, solicitó apoyo de las autoridades estudiantiles y policiacas por aparentes amenazas de muerte que recibió su hijo menor de edad por una compañera de salón, lo anterior la noche del pasado martes.

Mensajes intimidantes alertan a madre de familia.

Berenice Álvarez, es como se identificó la madre de familia, detalló que su hijo Juan Osvaldo cursa sexto grado de primaria en la escuela Ford #4, y fue intimidado con mensajes de una de sus compañeras de nombre “Nancy”.

En los mensajes, se puede leer como la joven aparentemente amenaza a su compañero con apuñalarlo con un cuchillo, lo cual mencionó la madre de familia no puede tomarse a la ligera, más cuando esta escuela ha sido rodeada por cientos de rumores de casos de bulliyng.

Destacó que acudirá a la institución para dialogar con la directora, para que esta tome cartas en el asunto, y resuelva esta problemática, que hasta el día de hoy ha causado en ella gran preocupación por el bienestar de su hijo.