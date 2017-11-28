Amplían instalaciones de la Universidad Tecnológica

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde César Alfonso Gutiérrez Salinas acompañó al gobernador Rubén Moreira Valdez en la entrega de la obra exterior de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, esto como parte de la gira que el Ejecutivo estatal hizo por el municipio de San Juan de Sabinas.

Fueron recibidos por el rector Julio César Montenegro Hernández, quien los guió en un recorrido por las instalaciones del estacionamiento y áreas deportivas, construidas para beneficio de los jóvenes que estudian en ese plantel.

Posteriormente, durante el acto del alumnado, el gobernador Rubén Moreira se refirió a las difíciles condiciones que privaban en la entidad hace seis años y lo que ahora, al término de su mandato, se muestra al tener ya ocho universidades.

El titular del Ejecutivo estatal señaló que estas universidades se crearon en Derramadero, en Parras de la Fuente; la Politécnica en San Pedro de las Colonias, en Frontera, Piedras Negras y en Acuña.

De esta manera ahora tienen acceso a estudios de nivel superior 50 mil jóvenes coahuilenses que están listos para integrarse a la vida productiva de la entidad.

En esa reunión, el gobernador Rubén Moreira solicitó a los estudiantes que aprendan inglés para que su incorporación a la sociedad sea más fácil; también pidió que haya más mujeres que accedan a la educación superior para que la sociedad sea mejor y más profunda y que se busque que las carreras técnicas se conviertan en ingenierías para que sigan con su educación formal.

Y al tiempo que enfatizaba que la educación es la mejor ruta para alcanzar el desarrollo, también pidió a los alumnos que se sientan orgullosos del estado al que pertenecen, porque Coahuila es uno de los que más aportan a la federación.

Por su parte el rector Montenegro Hernández agradeció al gobernador Rubén Moreira por la creación de la Universidad Tecnológica y por la construcción y equipamiento de los laboratorios, el estacionamiento y las áreas deportivas.

Montenegro Hernández dijo que en la UTRC estudian 542 alumnos, de los cuales el 50 por ciento son del municipio de Múzquiz, el 40 por ciento del municipio de San Juan de Sabinas y el resto del municipio de Sabinas.

A este evento también asistieron funcionarios estatales, municipales y la planta docente de la UTRC.