Anhela caminar el pequeño Erick

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una operación que tiene un costo de 40 mil pesos podría cambiarle la vida al pequeño Erick permitiéndole volver a caminar toda vez que se lo impide un defecto de nacimiento al presentar pie equinovaro.

Fue el pasado 10 de junio que los padres del menor organizaron una lotería para recaudar fondos que habrán de utilizar en la atención quirúrgica que requiere su hijo de tan solo 2 años de edad, sin embargo, al evento no acudió persona alguna.

1 / 2 La alcaldesa brindará apoyo económico para la cirugía del pequeño. 2 / 2 El niño tiene 2 años de edad. ❮❯

Karen y Octavio no se dieron por vencidos y de nueva cuenta convocaron a este evento con causa el cual se efectuó el pasado domingo, logrando obtener excelente respuesta por parte de la sociedad que tuvo empatía en apoyarles.

A ello se suma ahora el apoyo total de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra la cual respaldará a la familia cubriendo los gastos necesarios para la operación del pequeño.

Importante destacar que hace algunos meses la edil tuvo oportunidad de atender a los padres de Erick a quienes brindó ayuda económica además de proporcionarles atención médica y estudios clínicos para el niño mientras que, por medio del DIF la Presidenta Honoraria, Marielena Guerra dotó de una silla de ruedas y despensas a la familia.

Hoy de nueva cuenta la edil les ofrece apoyo a fin de lograr que Erick vuelva a caminar y con ello tenga una mejor calidad de vida puesto que su propósito es caminar y jugar futbol.

PIE EQUINOVARO

Defecto de nacimiento en el que el pie está torcido o fuera de su posición. Se desconoce la causa de este defecto congénito donde los bebés no necesariamente presentan otra afección.

En los casos de pie equinovaro, el pie está torcido y hasta puede parecer que está al revés.

El tratamiento suele ser exitoso, consiste en estirar y aplicar un yeso (método Ponseti), o estirar y vendar (método francés). Algunas veces, se necesita cirugía.