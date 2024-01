Ansiada visita de AMLO en la carbonífera

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Por segunda ocasión, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador arribó este viernes a la Región Carbonífera presidiendo una reunión de evaluación con las viudas de Pasta de Conchos en torno al avance que se lleva en el rescate de los 63 mineros caídos en dicho desarrollo minero.

Tras un recorrido realizado en el complejo de carbón, el ejecutivo constató el avance que conlleva el rescate, arribando además al memorial que se construyó en el exterior del complejo, para posteriormente sostener diálogo con las viudas de los trabajadores en una de las lumbreras ya concluidas.

Sobre el camino que conduce a Pasta de Conchos, situado en la Villa de San Juan de Sabinas y ejidos circunvecinos, cientos de personas con diferentes problemáticas que los aquejan, en su mayoría, situaciones que tienen que ver con la industria minera se concentraron en el exterior de la "lumbrera" donde el ejecutivo federal se reuniría exclusivamente con las viudas de Pasta de Conchos a fin de informarles sobre el avance que se lleva en el rescate y patentizar apoyo total.

"Voy a platicar ahora con ellos (los deudos), para que podamos cumplir con este compromiso", dijo a LA VOZ el ejecutivo federal por lo que en el encuentro con los deudos hizo mención que tras asumir dicho compromiso y las acciones que implicaría, sabía que no iba a ser fácil, pero enfatizó -sí se logrará el rescate-.

Por ello mencionó decidimos invertir en el rescate, porque nos interesa la gente, no las cosas y mucho menos lo material, ante lo cual, por humanidad, vamos a sacar los restos mortales de los trabajadores, buscándolos en los sitios donde posiblemente puedan estar, abundó.

Cabe señalar el Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas, arribó también al lugar donde se realizó dicho evento para acompañar al Presidente de la República, en su gira por la Cuenca Carbonífera.

Durante el encuentro, fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, coordinadora del encuentro, quien recapituló, fue el pasado 1 de mayo del 2019 cuando el Presidente, anunció el rescate de los cuerpos de 63 mineros que quedaron enterrados en la Mina Pasta de Conchos, esto, derivado de una lucha histórica por parte de deudos que demandaban justicia.

A raíz de esta instrucción, el Gobierno de México conformó el comité para la reparación y la justicia en Pasta de Conchos, integrado por las familias de los mineros y diferentes dependencias de gobierno que tenían que ver con dicho caso, incluyendo a expertos.

El Gobierno de México, a partir de toda la documentación que se tenía disponible por parte de diferentes dependencias, lograron hacer un expediente único que tuviera toda la información disponible, desde la subsecretaría de minería, la Secretaría del Trabajo, etc., lo cual determinaría si era factible o no el rescate toda vez que se dijo en su momento no se podía avanzar dado al peligro que implicaba esto.

Se involucraron países especialistas en el tema de carbón, como Alemania, Australia, China y Estados Unidos, arribando a Pasta de Conchos, los mejores expertos en una colaboración a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores quienes tras acudir a minas similares, analizar todo el expediente y reunirse con los deudos, determinaron que sí era factible avanzar con el rescate, y a partir de ahí, el Servicio Geológico Mexicano realizó todos los estudios preliminares desde geológicos, geofísicos, hídricos, definiendo cual sería la metodología a aplicar que aunque se llevase más tiempo fuese la más segura, determinando iniciar con el tan anhelado rescate de los mineros sin poner en riesgo a los trabajadores en dicha tarea.

Fue el 14 de septiembre del 2020 cuando el mandatario federal recibió a las viudas y familiares en palacio y, a partir de ahí se acordó un plan integral con 5 ejes: el primero y más importante el rescate, incluyendo varios más que tenían que ver con las indemnizaciones, la entrega de viviendas, la construcción de un memorial y mejoras urbanas que tuvieran impacto en la comunidad, en el entendido de que los sucesos de 2006 no solamente impactaban a los núcleos familiares sino a toda la comunidad.

En el tema de las indemnizaciones se avanzó al 100 % puesto que se identificó que 245 deudos que corresponden a los 65 núcleos familiares tuvieron derecho a recibir una indemnización, 3 millones 700 mil pesos cada una por lo cual el 21 de agosto del 2023 se concluyó finalmente con la entrega de los pagos con un monto de 240 millones de pesos.

En el compromiso de las viviendas se ofreció a los 65 núcleos familiares una acción de vivienda por un valor durante el 2021 de 463 mil pesos y, a partir del 2022 se actualizó respecto a la UMA.

En el caso de las familias, un total de 42 decidieron la adquisición de una vivienda nueva, 16 la construcción de una vivienda nueva y 7 decidieron una remodelación a la vivienda propia, ofreciéndoles todas las facilidades para que decidieran las viudas qué hacer con este apoyo.

Se avanzó en ello en un 95 % puesto que en 3 de los casos ya se realizaron los depósitos a las cuentas de las familias para completar la adquisición de una vivienda nueva.

Externó Alcalde Luján que queda únicamente pendiente el proceso de adquisición y escrituración, en tanto, en 2 casos más una familia optó de último momento por la construcción de la vivienda en un terreno propio y la siguiente por la remodelación del inmueble.

Respecto a la construcción del memorial se avanzó ya en el 100 por ciento gracias al visto bueno de las familias, el monumento en memoria de los mineros estuvo a cargo de SEDATU.

Es un espacio escultórico que desarrolla 66 tótems, 1 por cada minero fallecido y uno más por todos los mineros de México que han perdido la vida en accidentes.

Desde la base del monumento nacen rampas que conducen a una galería simbólica en donde se rinde homenaje a cada uno de los mineros, con una placa con su nombre, en un espacio sagrado e íntimo para las familias.

La inauguración formal, se acordó con las familias que se realice, después de que se pueda concluir el rescate de los mineros de Pasta de Conchos por lo cual en términos de construcción el mausoleo ya está al 100 por ciento.

Dentro del plan de Mejoramiento Urbano, se realizaron 3 obras en dos municipios Múzquiz y San Juan de Sabinas, la primera renovación y ampliación del Polideportivo en Palaú y construcción del campo de béisbol infantil.

En San Juan de Sabinas se llevó a cabo la remodelación integral de la plaza central de Nueva Rosita y entorno humano, además de la remodelación del módulo deportivo con plaza en colonia Nueva Imagen, también en San Juan de Sabinas, obras concluidas al 100 por ciento.

En cuanto al rescate de los mineros, tema más importante y que ha sido algo complejo se anunció que se lleva un 95 por ciento de avance en la lumbrera (1), 65 % en la lumbrera (2), 54 % en la Rampa de Acceso y 54 % en la Rampa de Ventilación.

Estas acciones fueron algo complicadas dado a una primera empresa que no cumplió en los tiempos debidos ante lo cual se tuvo que hacer una sustitución, lo cual fue del conocimiento de las familias de los mineros, obteniendo mejores resultados y rendimientos con la nueva constructora.

Por todo lo explicado, se espera poder concluir y llegar a los lugares donde según las bitácoras se encuentran los mineros; realizar un proceso distinto que ya sería la búsqueda propiamente de los trabajadores, lo cual tiene que ver con una etapa más completa de poder identificar restos y realizar los análisis de ADN que permitan identificar de quienes se trata.

Durante este evento se contó con la presencia también del secretario del Trabajo y Previsión Social, Arat Bolaños López; el secretario de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón; el director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz; la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y el sub secretario de egresos de la SHCP, Juan Pablo De Bottón Falcón.