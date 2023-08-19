Ante juez penal Eduardo N agresor de mujer de Palaú

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El individuo que atacó de 10 puñaladas en la espalda a su pareja en el mineral de Palaú, fue detenido horas después a los hechos registrados en esta comunidad por lo que será presentado ante un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral.

Blanca Barrera Menchaca, coordinadora de Ministerios Públicos en la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Carbonífera, informó que el individuo responde al nombre de Eduardo N el cual las primeras horas del pasado 18 de agosto atacó a su mujer que ahora convalece bajo pronóstico reservado.

La dama de nombre Cielo Marisol N de 31 años de edad, ingresó primeramente al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” auxiliada por uno de sus vecinos trasladándola horas después a un nosocomio de la ciudad de Monclova para ser valorada por un cirujano.

A través del cuadro médico emitido trascendió que las heridas inferidas a la mujer, no penetraron algún órgano.

Aseveró la coordinadora que este caso lo atrajo el Centro de Atención a la Mujer (CAM) por lo cual habrán de encuadrar el delito que se le impute a la persona detenida.