"Antes Héroes, Ahora Desempleados"

NUEVA ROSITA, COAH.- Enfermeros y Enfermeras de diversos municipios de Coahuila, se dieron cita en la unidad deportiva en Nueva Rosita, ante la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para darle a conocer su situación laboral, en donde piden incluyan el programa de IMSS Bienestar en Coahuila, así lo da a conocer Karina Martínez, Enfermera General.

Menciona que es una de las miles de enfermeras que estuvieron al frente en la contingencia del COVID, y hoy estará desempleada, es por ello que se encuentran en espera del presidente para exponer su problemática que tienen en el sector salud. "Antes éramos héroes, ahora seremos desempleados".

Señala que el 30 de junio, se les termina su contrato federal, que tienen a raíz de la contingencia, en dónde son aproximadamente 600 trabajadores en Coahuila que se quedarían sin empleo.

Declaró que tienen cuatro años laborando a raíz de la pandemia y lo que les proponen es reubicarlos, a otros estados en donde ya cuentan con el programa del IMSS Bienestar, pero la mayoría ya tiene sus vidas con sus familias establecidas en su lugar de origen aquí en Coahuila.

Es por ello que le solicitan a AMLO cumpla con su promesa, que los apoye con esta situación, de traer este programa a Coahuila, ya que en su momento les dijo que ese sería su regalo, por qué se estaban enfrentando a la primera línea de COVID.

Comenta que vienen enfermeros de todos los municipios, exponiendo su punto de vista, y quieren que se les respete su trabajo y el trato el cual les mencionaron sería una gasificación (un trabajo estable).

Aclaro que trabajo si hay, pero en otros estados, y lo que nos urge es que nos resuelven aquí en nuestro estado. Que solo piden a quien corresponda que por favor traigan el IMSS Bienestar a Coahuila.

"No se olviden de nosotros, antes éramos héroes, ahora no queremos ser desempleados, recuerden que nosotros estuvimos en la primer línea de la batalla, cuando todo el personal de base se fueron su casa a descansar, nosotros fuimos contratados para eso, estuvimos arriesgando nuestras vidas, las de nuestras familias y para que ahora seamos desechados, no se nos hace justo". Finalizó