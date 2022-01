Anuncia Tania ´guillotina´ en Presidencia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una nómina "inflada" con más de 700 empleados al servicio del Ayuntamiento de Múzquiz que generaba una erogación de más de 3 millones de pesos en sueldos al mes, será reducida a por lo menos 200 empleados costándole al municipio 2 millones de pesos o menos.

Así lo expresó en entrevista, la alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra destacando que fue el pasado sábado 15 de enero cuando de 9 de la mañana a las 23:00 horas se dio a la tarea de revisar detenidamente la nómina y conocer uno a uno a los trabajadores que laboran para el municipio además de analizar que representa esto en cuestión de trabajo para el Municipio así como también cuanto se está pagando, valorando salarios y viendo más que nada si el municipio tiene el presupuesto para esa nómina.

"Tuvimos que hacer depuraciones, por eso me di a la tarea de entrevistar a cada uno de los trabajadores, porque no voy a permitir que la nómina esté inflada con aviadores, con personas que no existen, destacó la alcaldesa.

Agregó que por lo pronto siguen en funciones entre 420 y 450 trabajadores pero la depuración seguirá "vamos a hacer el mismo ejercicio la próxima quincena para de esta manera dejar bien estructurada la nómina a fin de que se pague por tarjeta a los trabajadores", subrayó.

Acentuó "A medida que vayamos evolucionando y dado a las necesidades de la ciudadanía, vamos a ir contratando más personal, sin embargo, por lo pronto, nos quedaremos con lo básico y necesario".

Destacó que si la nómina la pueden mantener en 2 millones de pesos así va a quedar, marcando además la austeridad, sin derrochar recursos que son del pueblo.

Aprovechó para aclarar que su familia no aparece ni aparecerá en nómina, "afortunadamente contamos con negocios familiares que dejan buenos recursos por ende no hay necesidad de tomar un solo peso del ayuntamiento".

Resaltó que su hermano, el licenciado Antonio Flores Guerra, es un exitoso y reconocido empresario que está siempre ahí apoyándola dándose el tiempo para ello.

En el caso de su señora madre, tiene la vocación de servir, es Presidenta Honoraria del DIF Municipal, así mismo su hermana Marielena Flores le brinda apoyo total.

"En realidad es mi familia, quien quiere que a Tania le vaya bien, que tenga una administración sana y en torno al primer cheque que yo voy a recibir quiero decir que lo vamos a donar para iniciar con la rehabilitación de lo que va a ser la casa del abuelo pues lo que acaba de pasar con el señor "Tano" fue algo que me pegó fuerte, un abuelito que se sentía solo, en su casa, que decidió quitarse la vida para no dar lata, es algo que nos conmovió a todos los ciudadanos del Municipio y ahí es cuando pensamos en ellos, decir, ¿Cuántos abuelitos no están padeciendo la depresión y nadie se da cuenta? Por lo cual a través de la Casa del Abuelo vamos a tenerlos ocupados, que ellos sepan que pueden acudir y tener un espacio donde pueden convivir con otros abuelitos en juegos de dominó, cartas, bingo, baile, manualidades, la meriendita y recibiendo apoyo también psicológico para dejar a un lado la depresión.