Anuncian en IMSS mastografos móviles

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, informó que en las unidades médicas de la región Laguna, Centro y Norte, se contará con servicio de mastografía a través de unidades móviles. Se invita a las derechohabientes mayores de 40 años a que acudan a su clínica de adscripción a solicitar el estudio para detectar el cáncer de mama.

El enfermero en Salud Pública, Jesús Armando Seca Rivas, recordó que los camiones están equipados con tecnología de punta a través de la cual es posible identificar el cáncer y otras enfermedades de la glándula mamaria.

Detalló que a partir del miércoles 19, en la Laguna, se ubicarán en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 20 de Francisco I. Madero; Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 83 de Matamoros, así como en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 de Torreón.

En lo que respecta a la región Centro, estarán en la UMF No. 8 de Castaños; 84 y 86 de Monclova además del HGZ No. 7.

Mientras que del 24 al 28, estarán en el HGZ No. 16; UMF No. 66 y UMF No. 80 de Torreón y a su vez, en la 86 de Monclova, 85 de Frontera; UMF No. 23 de Sabinas y clínicas 81 y 87 de Ciudad Acuña.

Añadió que como apoyo para mujeres trabajadores, el día sábado 29 habrá un mastógrafo en la UMF No. 88 de Ramos Arizpe y el mismo día, en la UMF No. 79 de Piedras Negras también se contará con un vehículo.

Exhortó a las interesadas a solicitar los requisitos para ser beneficiarias ya sea en la coordinación clínica o en el departamento de medicina preventiva de la unidad médica más cercana.

Asimismo, llamó a quienes participen en estas actividades a acatar las medidas de prevención durante la permanencia en las instalaciones médicas, como sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón o uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento.