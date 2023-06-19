Aparece muerto en Día del Padre

NUEVA ROSITA, COAH. En pleno día del padre, fue localizado sin vida José Luis Ibarra Requenes de 77 años de edad, el cuerpo fue descubierto en su domicilio ubicado en la calle 16 de Septiembre de la colonia Dávila.

Según el hoy occiso falleció de causas naturales, el cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición ya que tenía entre tres y cuatro días de haber fallecido.

Familiares del hoy occiso así como las autoridades policíacas llegaron al lugar de los hechos después que fueron alertados por los vecinos que detectaron fétidos olores del citado domicilio.

El titular de la agencia Investigadora del Ministerio Publico, acudieron a tomar conocimiento de los hechos, el cuerpo fue enviado a una agencia funeraria para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se entrevistaron con familiares y vecinos en busca de indicios de que la muerte del hoy occiso se debió a causas naturales como lo indicaron inicialmente sus conocidos.