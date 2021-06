Aplasta roca a minero

Coahuila

El accidentado tiene una semana sin poder mover brazos y piernas, su patrón ha corrido con los gastos médicos.

Con profunda tristeza ante la situación por la que atraviesa él y su familia, Juan narra su calvario.

MINAS DE BARROTERAN, COAH.- Postrado en una cama permanece un modesto minero que sufrió un accidente carbonero al interior de una mina de arrastre ubicada en Oballos, Coahuila.

Estos hechos se registraron el viernes 11 de junio sin que extrañamente autoridades de la Secretaría del Trabajo a nivel Estatal y Federal se dieran cuenta de este accidente al interior de un desarrollo minero.

Juan Muñiz Calvillo de 52 años de edad y quien tiene su domicilio ubicado en la Avenida Mineros, Número 87 de esta comunidad dijo que por más de 30 años ha dedicado su vida a trabajar en las minas.

"Acabábamos de poner la madera a unos 30 metros de profundidad, en la frente larga cuando se me vino una roca del cielo (techo) pegándome entre cabeza y el cuello, prácticamente me derribó hacia atrás pero no perdí el conocimiento, yo laboraba en el turno de segunda, pero en ese momento ya no pude mover mis piernas ni tampoco los brazos", mencionó el entrevistado.

Dijo que el contratista de la mina es Barbarito Puente habitante de este mineral en tanto el patrón se llama Memo Flores, residente del Municipio de Sabinas, él ha estado corriendo con los gastos de mi recuperación, destacó el ciudadano.

Cabe señalar tras el accidente, Juan fue auxiliado por sus propios compañeros y trasladado al Centro Médico de la ciudad de Sabinas dijo que al parecer sí está dado de alta en el IMSS sin embargo desconoce el porqué, lo trasladaron a un hospital privado.

Hoy solo le preocupa estar bien y acudir a una cita médica con un especialista del Centro Médico de Sabinas pues la consulta estaba programada para el pasado martes, sin embargo, el doctor no lo pudo atender, cambiando la fecha para ayer 17 de junio desafortunadamente un empleado de la mina que lo trasladaría al hospital no acudió a su domicilio, argumentando motivos de trabajo.

"Traigo un esguince en mi cuello y, a razón de ello, no puedo mover mis piernas, no tengo la misma sensibilidad, tampoco puedo mover las manos desde hace 7 días", expresó el ciudadano reflejando una profunda tristeza en su rostro al tener familia que sacar adelante pero que en estas condiciones le es imposible.

"Estoy desesperado ante lo ocurrido pues no es igual trabajar a estar en cama, dijo", añadiendo que tiene tres hijos.

La forma en como hemos logrado subsistir es con apoyos de aquí y de allá, la gente gracias a Dios nos ha ayudado estos días.

"Lo que yo pido a las autoridades de la Secretaría del Trabajo a nivel Federal es que pongan más atención a las minas en cuestión de seguridad, pues siempre habrá inseguridad y riesgo para nosotros, lo malo es que siempre después de que pasa un accidente es cuando quieren actuar y hacer algo en beneficio de la base trabajadora, pues los mineros siempre estamos y estaremos desprotegidos porque en estos casos es raro el patrón que se arrima para saber si necesitamos algo", mencionó.

"Ya va a ser una semana desde que ocurrió el accidente y no veo mejoría alguna en cuanto a mi salud por ello requiero de atención médica con un especialista y rehabilitación, esperando a ver si me pueden llevar por parte de la mina al nosocomio además de hacerse cargo de los gastos médicos", señaló.

Cabe señalar, debido al estado de salud del paciente, no puede ser trasladado a bordo de un vehículo particular al nosocomio pues esto empeoraría para él, ante lo cual su familia requiere para el día de hoy los servicios de una ambulancia para enviarlo al Centro Médico, gastos que debe cubrir el dueño de la mina.