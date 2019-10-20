Aplicarán cinco mil dosis de Influenza

NUEVA ROSITA, COAH.- Cinco mil dosis aplicará la Secretaría de Salubridad para la prevención de la influenza, en esta etapa se vacunará a las personas vulnerables principalmente a las pacientes con cáncer.

David Alejandro Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria señaló que este número de vacunas serán repartidos en los centros de salud de la Región Carbonífera para aplicarlas a los adultos mayores de 60 años y niños de seis meses a cinco años.

David Mussi Garza, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

Además se vacunarán a las mujeres embarazadas, personas diabéticas y portadores de Sida, la campaña iniciará hoy en los diferentes hospitales, el personal que labora en los centros de salud también serán los primeros en recibir su dosis para la prevención de la influenza.

La Jurisdicción Sanitaria pretende aplicar más de 18 mil dosis en la Región al igual que años anteriores, en lo que resta del año hasta el mes de marzo del 2020 fecha que expira la temporada invernal.

Es importante aplicarse la vacuna contra la influenza para evitar decesos como el año pasado que pereció una persona a consecuencia de esta enfermedad, además se detectaron varios casos que afortunadamente lograron controlarse.