Apoya fundación a madres solteras

NUEVA ROSITA, COAH.- La Fundación Casa de Vida lleva a cabo el programa denominado "Solidaridad humanitario" que está dirigido a madres solteras, personas discapacitadas y de escasos recursos económicos.

José Horacio Lugo Flores, presidente de la fundación que el objetivo que persiguen es llegar a quien más necesita por lo que hicieron un registro de las personas que requieren apoyos alimentarios en forma mensual.

La entrega de las despensas se entregan desde el mes pasado, aún se están registrando las personas que lo requieran, posteriormente serán visitadas en sus hogares para verificar de que requieren de los artículos de la canasta básica.

El registro es para personas de 13 a 60 años de edad, no importa que reciban cualquier tipo de pensión, lo importante es llevar alimentos saludables a quienes lo necesiten, el registro se lleva a cabo en las oficinas de la fundación que se localizan en la colonia Zaragoza.

Agregó que a partir del pasado mes de agosto hicieron entrega conforme se vayan registrando, posteriormente estarán visitando a las personas beneficiadas en sus domicilios para hacer la entrega directa de la despensa que contiene productos de la canasta básica.